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Bist 100 endeksi, haftanın son gününde ilk kez 7 bin puanı aştı

A Haber
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Giriş: 29.07.2023 10:29
Borsa tüm zamanların rekorunu kırarak 7 bin puanı aştı. Yükseliş trendi sürer mi? Hangi sektörler öne çıkıyor? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan ekonomist Hikmet Baydar anlattı.
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