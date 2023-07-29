Bist 100 endeksi, haftanın son gününde ilk kez 7 bin puanı aştı

Borsa tüm zamanların rekorunu kırarak 7 bin puanı aştı. Yükseliş trendi sürer mi? Hangi sektörler öne çıkıyor? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan ekonomist Hikmet Baydar anlattı.

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