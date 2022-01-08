08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bireysel Emeklilik Sistemi'nin avantajları neler? Yeni uygulamalar meclisten geçti!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin avantajları neler? Yeni uygulamalar meclisten geçti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2022 10:19
Hem emeklilik hem de birikim yapma yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir dönem başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yasal düzenleme ile sistemin cazibesini artıracak ve katılımı teşvik edecek uygulamalar hayata geçirilecek.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin avantajları neler?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin avantajları neler?
Yeni ekonomi paketinin etki analizi!
Yeni ekonomi paketinin etki analizi!
Bakan Nebati’den iş dünyası ile önemli toplantı
Bakan Nebati'den iş dünyası ile önemli toplantı
Halka negatif yönde bilgi veriyor
"Halka negatif yönde bilgi veriyor"
İşte sorularla yeni maaş rehberi
İşte sorularla yeni maaş rehberi
Stokçular ağır para cezası
Stokçular ağır para cezası
Hızlı tren hattının yüzde 50’si tamamlandı
Hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı
İstanbul’a ihanet! Şimdi ne olacak?
İstanbul'a ihanet! Şimdi ne olacak?
Emekli maaşları nasıl hesaplanacak?
Emekli maaşları nasıl hesaplanacak?
Stajyere yeni maaş!
Stajyere yeni maaş!
TIR trafiğinde yoğunluk!
TIR trafiğinde yoğunluk!
İhracatçılarla kritik zirve!
İhracatçılarla kritik zirve!
Daha Fazla Video Göster