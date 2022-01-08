Bireysel Emeklilik Sistemi'nin avantajları neler? Yeni uygulamalar meclisten geçti!

Hem emeklilik hem de birikim yapma yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir dönem başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yasal düzenleme ile sistemin cazibesini artıracak ve katılımı teşvik edecek uygulamalar hayata geçirilecek.