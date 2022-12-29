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Bir ilçe daha doğalgaza kavuştu! Gelibolu'da doğalgaz yakma töreni

A Haber
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Giriş: 29.12.2022 13:36
Bir ilçe daha doğalgaza kavuştu. Çanakkale Gelibolu'da doğalgaz yakma töreni yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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