Bina Kimlik Sistemi'nin (BKS) detayları belli oldu: Kaçak yapıya ‘kimlikli’ önlem

Yeni düzenlenen Bina Kimlik Sistemi ile kaçak yapılaşma önlenecek. Vatandaşın can güvenliği korunacak ve tüm teknik bilgiler tek tıkla görülecek. Bu bilgilerde bir değişiklik olup olmadığı da her beş yılda bir yapılan denetimlerle tespit edilecek. Binaya kaçak kat yapılmış mı, kolonlara zarar verecek bir işlem var mı bakılacak.