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Bilecik’ten dünyaya kapış kapış satılıyor! Türkiye’de yüzüne bakan yok

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Giriş: 06.08.2022 10:23
Güncelleme:06.08.2022 10:23
Türkiye'nin her yanında doğadan canlı halde toplanan "Helix lucorum" cinsi kara salyangozları, Balıkesir Bandırma'daki tesiste ön işlemden sonra Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya yollanıyor. Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton "salyangoz dolması" ihracı yapılıyor.
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