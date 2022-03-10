Biden’ın petrol hamlesi! ABD tedarik için Venezuela’yı devreye sokabilir

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı. Ardından da rotayı, ilişkilerinin uzun zamandır gergin olduğu Venezuela'ya çevirdi. Ancak ekonomistler, "Neden iç üretimi ya da Kanada'dan tedariği artırmak yerine Venezuela?" sorusunu soruyor. Biden'ın petrol diplomasisinin ardındaki gizemi ise şu an için kimse çözemiyor.

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