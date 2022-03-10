10 Mart 2022, Perşembe
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Biden’ın petrol hamlesi! ABD tedarik için Venezuela’yı devreye sokabilir
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı. Ardından da rotayı, ilişkilerinin uzun zamandır gergin olduğu Venezuela'ya çevirdi. Ancak ekonomistler, "Neden iç üretimi ya da Kanada'dan tedariği artırmak yerine Venezuela?" sorusunu soruyor. Biden'ın petrol diplomasisinin ardındaki gizemi ise şu an için kimse çözemiyor.