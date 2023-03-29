BES’te yeni dönem! BES’te kalana avantajlı kredi

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarını finansmana erişimini kolaylaştıran düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de katılımcılar alacağın devri sözleşmesi yaparak devlet katkısı dışındaki BES birikimlerini bankalara teminat göstererek kredi kullanabilecek. Böylece bu kişilerin acil finansman ihtiyaçları için sistemden ayrılmalarına da gerek kalmayacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

BES'TE KALANA UCUZ KREDİ

*BES sisteminde biriken tasarruf teminat olacak

*İhtiyaç halinde bu paraya karşılık kredi çekilecek

*Kredi çekilen BES başka şirkete aktarılamayacak

BES katılımcı sayısı 14 milyon 830 bin kişi

Toplam fon tutarı 453.3 milyar TL

Gönüllü BES katılımcı 8 milyon 28 bin 934 kişi

Fon büyüklüğü 364.2 milyar TL