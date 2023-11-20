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BES'te yeni dönem! 7 milyon öğrenciyi kapsayacak

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 13:44
25 yaş altı üniversite öğrencilerine Bireysel Emeklilik Sistemi düzenlemesi geliyor. Uygulama 7 milyon öğrenciyi kapsayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal detayları anlattı.
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