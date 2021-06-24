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BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2021 10:56
18 yaş altı çocuklara BES hesabı açılacak 18 yaş altı 23 milyon potansiyel tasarruf sahibi var. İlk etapta 2.3 milyon çocuğun sisteme girmesi ve kumbarasında 32 milyar TL birikim hedefleniyor. Eğitim, sağlık, hayat sigortaları BES'e entegre edilecek. Devlet desteği sürecek katılımcıya yüzde 25 devlet desteği olacak evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikim çekilebilecek. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
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