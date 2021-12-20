20 Aralık 2021, Pazartesi
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BES’te olanlara güzel haber! 15 bin lira devlet desteği!
Gençlere, çocuklara hem birikim yapma hem de emeklilik yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde otomatik yenileme Ocak'ta başlıyor. Gönüllü BES'te olanların 2022'de biriktirdiği yıllık 60 bin liraya karşı devlet de 15 bin lira verecek.