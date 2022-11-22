22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Benzine indirim ne zaman?

Benzine indirim ne zaman?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2022 14:36
Brent petrol fiyatında yaşanan düşüşler sonrası araç sahiplerini sevindiren haberler peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta üst üste 3 indirim yapılan akaryakıt fiyatlarına 1 indirim daha geliyor. Motorine 15 Kasım Salı günü 1,56 TL, benzine 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirimin ardından 19 Kasım'da 75 kuruş daha indirim uygulanmıştı. Peki, benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzine indirim ne zaman?
Benzine indirim ne zaman?
Bir ağaçtan 190 bin TL kazanç
Bir ağaçtan 190 bin TL kazanç
EYT düzenlemesinde son durum
EYT düzenlemesinde son durum
İşte adım adım ÖTV matrah hesabı
İşte adım adım ÖTV matrah hesabı
Kim ne kadar maaş alacak?
Kim ne kadar maaş alacak?
Kimler için kaç gün prim gerekiyor?
Kimler için kaç gün prim gerekiyor?
Türkiye küresel yatırımlar için güvenli merkez
"Türkiye küresel yatırımlar için güvenli merkez"
Fahiş fiyat cezasını etikete yüklediler
Fahiş fiyat cezasını etikete yüklediler
Staj sigortası EYT kapsamında mı?
Staj sigortası EYT kapsamında mı?
İhracat Seferberliği Zirvesi Turkuvaz Medya’da
İhracat Seferberliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da
Asgari ücrete refah payı geliyor
Asgari ücrete refah payı geliyor
Asgari ücrette en güçlü senaryo
Asgari ücrette en güçlü senaryo
Daha Fazla Video Göster