Brent petrol fiyatında yaşanan düşüşler sonrası araç sahiplerini sevindiren haberler peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta üst üste 3 indirim yapılan akaryakıt fiyatlarına 1 indirim daha geliyor. Motorine 15 Kasım Salı günü 1,56 TL, benzine 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirimin ardından 19 Kasım'da 75 kuruş daha indirim uygulanmıştı. Peki, benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar?