Benzine bir indirim daha geliyor! Benzinin litre fiyatına 74 kuruş indirim gelecek

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzine indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişimi yok. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 74 kuruş indirim gelecek. Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak. Önceki gece litre fiyatında benzine 2 lira 15 kuruş, motorine 1 lira 90 kuruş indirim gelmişti.

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