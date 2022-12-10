Benzine 75 kuruş indirim daha

Brent petrolde yaşanan indirim pompaya da yansımaya başladı. Öyle ki benzinde üst üste indirimler uygulanıyor. Son olarak 2 günde 3 TL’nin üzerinde indirim yapıldı. Akaryakıtta son rakam ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.