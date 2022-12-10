10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Benzine 75 kuruş indirim daha

Benzine 75 kuruş indirim daha

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2022 10:30
Güncelleme:10.12.2022 10:36
Brent petrolde yaşanan indirim pompaya da yansımaya başladı. Öyle ki benzinde üst üste indirimler uygulanıyor. Son olarak 2 günde 3 TL’nin üzerinde indirim yapıldı. Akaryakıtta son rakam ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
Benzine 75 kuruş indirim daha
Benzine 75 kuruş indirim daha
Destek ödemeleri hesaplarda!
Destek ödemeleri hesaplarda!
Gaz merkezi için kritik temas
Gaz merkezi için kritik temas
Başkan Erdoğan ile Gazprom arasında görüşme
Başkan Erdoğan ile Gazprom arasında görüşme
Hükümetten cep dolduracak adımlar
Hükümetten cep dolduracak adımlar
EYT bu ay TBMM’ye sunulacak
EYT bu ay TBMM'ye sunulacak
Asgari ücrette zam pazarlığı! Masada hangi rakamlar var?
Asgari ücrette zam pazarlığı! Masada hangi rakamlar var?
Benzine bir indirim daha!
Benzine bir indirim daha!
EYT’de yaş şartı olacak mı?
EYT'de yaş şartı olacak mı?
Kavcıoğlu’ndan önemli açıklamalar
Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar
EYT’lilere yaş sınırı gelecek mi?
EYT'lilere yaş sınırı gelecek mi?
EYT’de son durum ne?
EYT'de son durum ne?
Daha Fazla Video Göster