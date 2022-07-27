27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Benzinde yapılan 50 kuruşluk indirim pompaya yansıdı
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte “Brent Petrol” fiyatlarında dalgalanma sürerken benzin ve motorinden art arda indirim haberleri geliyor. Benzinde yapılan 50 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Güncel benzin fiyatlarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.