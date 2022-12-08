Benzin ve motorine büyük indirim

Enflasyonla mücadele eden ülkelerin en önemli gider kalemlerinden olan petrol fiyatları 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geldi. Benzinin litre fiyatı 18 liraya kadar geriledi.

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