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Benzin ve motorine büyük indirim

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Giriş: 08.12.2022 09:50
Enflasyonla mücadele eden ülkelerin en önemli gider kalemlerinden olan petrol fiyatları 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geldi. Benzinin litre fiyatı 18 liraya kadar geriledi.
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Benzin ve motorine büyük indirim
Benzin ve motorine büyük indirim
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