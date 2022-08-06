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Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim! İşte Türkiye akaryakıt türüne göre satılan araçlar

A Haber
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Giriş: 06.08.2022 08:57
Brent petrol fiyatlarının 95 doların altına çekilmesi ile motorin ve benzin fiyatlarına yine indirim geldi. Benzine 2.23 TL, motorine 1.15 TL indirim geldi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Öte yandan Türkiye otomotiv pazarında bu yılın 7 aylık döneminde en fazla benzinli otomobiller satılırken ikinci sıradaki dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay azalmaya devam etti. İşte tüm detaylar...
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