Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim! İşte Türkiye akaryakıt türüne göre satılan araçlar

Brent petrol fiyatlarının 95 doların altına çekilmesi ile motorin ve benzin fiyatlarına yine indirim geldi. Benzine 2.23 TL, motorine 1.15 TL indirim geldi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Öte yandan Türkiye otomotiv pazarında bu yılın 7 aylık döneminde en fazla benzinli otomobiller satılırken ikinci sıradaki dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay azalmaya devam etti. İşte tüm detaylar...

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