30 Ağustos 2022, Salı
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Benzin fiyatı 20 Lira 13 Kuruşa geriledi
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatının düşmesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarına1 lira 5 kuruş indirim uygulandı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.