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Bendevi Palandöken: Devlet KDV’den vazgeçti, fiyatlarda otokontrol vatandaşta

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Giriş: 14.02.2022 15:35
Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi. Çaydan domatese kadar 115 üründe fiyatlar düştü. Devletin girdi maliyetleri nedeniyle KDV'den vazgeçtiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Fiyat kontrolünde otokontrol vatandaşta" dedi.
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