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Belarus’tan Avrupa’ya doğalgaz tehdidi! Yaptırımlar uygulanırsa vana kapanacak

A Haber
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Giriş: 13.11.2021 15:59
AB ülkelerinin göçmen krizinden sorumlu tutarak yaptırımlar uyguladığı Belarus, doğalgaz üzerinden Avrupa'yı tehdit etti. Rusya gazının Belarus'tan geçtiğini hatırlattı, AB'yi olası bir yaptırım halinde vanayı kapatmakla tehdit etti. Detayları Almanya'dan A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
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Belarus’tan Avrupa’ya doğalgaz tehdidi!
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