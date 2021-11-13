Belarus’tan Avrupa’ya doğalgaz tehdidi! Yaptırımlar uygulanırsa vana kapanacak

AB ülkelerinin göçmen krizinden sorumlu tutarak yaptırımlar uyguladığı Belarus, doğalgaz üzerinden Avrupa'yı tehdit etti. Rusya gazının Belarus'tan geçtiğini hatırlattı, AB'yi olası bir yaptırım halinde vanayı kapatmakla tehdit etti. Detayları Almanya'dan A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

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