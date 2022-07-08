BDDK’dan şirketleri yeni kredi kolaylığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 24 Haziran'da aldığı türk lirası ticari kredi kullanım kararlarında esnetmeye gitti. Buna göre, kredi kullanacak şirketlere belge kolaylığı getirilirken, kredi alan şirketler beyanlarını 3 ay sonra yapabilecek. Ayrıca, yurt dışı iştiraklerin döviz varlıkları da hesaplamadan muaf olacak.

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