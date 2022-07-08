08 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
BDDK’dan şirketleri yeni kredi kolaylığı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 24 Haziran'da aldığı türk lirası ticari kredi kullanım kararlarında esnetmeye gitti. Buna göre, kredi kullanacak şirketlere belge kolaylığı getirilirken, kredi alan şirketler beyanlarını 3 ay sonra yapabilecek. Ayrıca, yurt dışı iştiraklerin döviz varlıkları da hesaplamadan muaf olacak.