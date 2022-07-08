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BDDK’dan şirketleri yeni kredi kolaylığı

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Giriş: 08.07.2022 11:15
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 24 Haziran'da aldığı türk lirası ticari kredi kullanım kararlarında esnetmeye gitti. Buna göre, kredi kullanacak şirketlere belge kolaylığı getirilirken, kredi alan şirketler beyanlarını 3 ay sonra yapabilecek. Ayrıca, yurt dışı iştiraklerin döviz varlıkları da hesaplamadan muaf olacak.
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BDDK’dan yeni kredi kolaylığı
BDDK’dan yeni kredi kolaylığı
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