25 Haziran 2022, Cumartesi
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BDDK, finansal istikrarı destekleyici yeni adımlarını duyurdu
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, tl kredi kullanımı için döviz varlığı sınırı getirdi. Buna göre 15 milyon lira üzerinde döviz varlığı olan şirketler tl cinsi kredi kullanamayacak.