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Bayramiç şeftalisinde hasat başladı! Rekolte nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 17.06.2022 08:44
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişen ve aynı zamanda coğrafi işaret tescili bulunan 'Bayramiç Beyazı' meyvesinin hasadı başladı. Erken saatlerden bahçelerinin yolunu tutan üretici hasat mesaisi veriyor. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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