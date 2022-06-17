17 Haziran 2022, Cuma
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Bayramiç şeftalisinde hasat başladı! Rekolte nasıl olacak?
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişen ve aynı zamanda coğrafi işaret tescili bulunan 'Bayramiç Beyazı' meyvesinin hasadı başladı. Erken saatlerden bahçelerinin yolunu tutan üretici hasat mesaisi veriyor. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.