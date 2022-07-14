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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücretleri ne kadar? Mesai ücretleri nasıl hesaplanır?

A Haber
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Giriş: 14.07.2022 10:14
Güncelleme:14.07.2022 10:14
Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. 15 Temmuz'da cuma gününe denk geliyor. Bu zaman diliminde çalışanlar 5,5 gün mesai yaptı. Resmi ve dini tatillerde çalışanlar maaşlarına göre mesailerini alacak. Peki bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücretleri nasıl hesaplanır? Mesai ücretleri ne kadar? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem cevapladı.
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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak?
Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak?
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