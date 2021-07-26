26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Bayramda çalışana iki kat ödeme! Hesaplara en az 518 lira yatacak
Kurban Bayramı’nda mesai yapan vatandaşlar dikkat. Maaşlarını asgari ücret üzerinden alan vatandaşların hesaplarına en az 518 lira yatacak. Hem bu konu hakkında hem de vatandaşların merak ettiği konular hakkında A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.