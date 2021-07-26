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Bayramda çalışana iki kat ödeme! Hesaplara en az 518 lira yatacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2021 10:40
Güncelleme:26.07.2021 10:50
Kurban Bayramı’nda mesai yapan vatandaşlar dikkat. Maaşlarını asgari ücret üzerinden alan vatandaşların hesaplarına en az 518 lira yatacak. Hem bu konu hakkında hem de vatandaşların merak ettiği konular hakkında A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Hesaplara en az 518 lira yatacak
Hesaplara en az 518 lira yatacak
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