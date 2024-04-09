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Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? İşveren bayramda çalışan işçiye ne kadar ücret ödemeli? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 14:35
Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu personeli 9 gün tatil yaparken, bazı sektörlerde bayram günleri mesai sürecek. Peki işveren ne kadar ücret ödemek zorunda? Çalışanların hakları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? A Haberde anlattı BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR? A HABER'DE ANLATTI

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