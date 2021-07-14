14 Temmuz 2021, Çarşamba
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Bayram mesaileri ne kadar olacak? Ödemeler ne zaman yapılacak?
Bayramda çalışana çifte ödeme yapılacak. Sanayi üretiminde lider ülke Türkiye oldu. Büyümenin ayak sesleri güçlü geliyor. Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya çıktı. Öte yandan 10 yıl çalışana fazla tazminat ödenecek. Ekonomideki son gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.