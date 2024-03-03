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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2024 08:44
Emeklilerin bayram ikramiyesini üç bin liraya çıkaran düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Emekliler ikramiyelerini yüzde 50 zamlı olarak alacak. Peki, ikramiyeler ne zaman hesaplarda olacak? Ramazan bayramı ikramiyeleri, 1 ila 5 Nisan arasında ödenecek. Hem ev hanımlarına, hem de Bağ-Kur'lulara erken emeklilik yolunu açacak düzenlemenin hayata geçmesi için çalışmalar hızlandı. Bağ-Kur'luların prim gün sayısı, 9 binden 7 bin 200'e düşecek. Beş yıl erken emeklilik anlamına geliyor bu. Ev hanımları ise devlet desteğiyle, prim günlerini tamamlayabilecek. Peki nasıl? İşte ayrıntılar...
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