26 Mayıs 2023, Cuma
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Bayram ikramiyesi 3 bin TL olabilir!
Memur ve emeklilerin gözü kulağı Temmuz'da. Maaşlar artacak. Aynı duurm asgari ücret için de geçerli ve emeklileri ilgilendiren bir artış beklentisi daha var. Bayram ikramiyeleri. Başkan Erdoğan bunun ipucunu vermişti. Çalışmalar başladı. Peki beklenti ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.