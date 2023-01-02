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Bayram ikramiyeleri ARTACAK! Faruk Erdem net rakam verdi! Ne zaman yatacak? EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE OLACAK?

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 10:44
Yeni yıl zammı için milyonların gözü enflasyon verilerinde. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem bayram ikramiyeleri ve maaş zammı için rakam verdi. Bayram ikramiyelerinin 20 Nisan'dan önce yatırılacağını açıkladı.
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