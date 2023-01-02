Bayram ikramiyeleri ARTACAK! Faruk Erdem net rakam verdi! Ne zaman yatacak? EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE OLACAK?

Yeni yıl zammı için milyonların gözü enflasyon verilerinde. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem bayram ikramiyeleri ve maaş zammı için rakam verdi. Bayram ikramiyelerinin 20 Nisan'dan önce yatırılacağını açıkladı.

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