20 Nisan 2022, Çarşamba
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Bayraktar DİHA test uçuşunda! Baykar yeni görüntüleri paylaştı
Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA)'nın yeni görüntüleri paylaşıldı. Uzmanlar, sadece askeri değil sivil alanda da kullanılabilecek DİHA’nın ihracat rekoru kırabileceği görüşünde.