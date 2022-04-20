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Bayraktar DİHA test uçuşunda! Baykar yeni görüntüleri paylaştı

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Giriş: 20.04.2022 10:43
Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA)'nın yeni görüntüleri paylaşıldı. Uzmanlar, sadece askeri değil sivil alanda da kullanılabilecek DİHA’nın ihracat rekoru kırabileceği görüşünde.
Bayraktar DİHA test uçuşunda!
Bayraktar DİHA test uçuşunda!
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