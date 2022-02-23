23 Şubat 2022, Çarşamba
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Baykar paylaştı: "Akıncı" şimşeklerin takibinde
Baykar, AKINCI'nın uçuşu esnasında arkadan şimşeğin çaktığı görüntülerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Şimşeklerin takibinde bir AKINCI" ifadeleri kullanıldı.