18 Haziran 2022, Cumartesi
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Başvurusunu hemen yapana geri ödemesiz en az 1649 TL veriliyor! Şartlar belli oldu! SED yardımı ne zaman yatacak? SED yardımı ne zaman verilecek? 2022 SED yardımı ödeme tarihleri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemeleri yapılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi için detaylar belli oldu. SED yardımı ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması amacı ile geliştirilen sosyal yardım modellerinden bir tanesi. SED ödemeleri için son ödemeler Mayıs ayında tamamlandı. Yeni ödemeler için başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki, SED yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? SED yardımı başvuruları başladı mı, ne zaman?