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Başvurun 200.000 TL'nizi kullanın! Nefes kredisi başvuruları başlıyor! Sistem nasıl işleyecek? İşte madde madde detaylar

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2021 10:16
Güncelleme:01.06.2021 10:22
Nefes Kredi Paketi'ne başvurular başladı. Ekonominin bel kemiğini oluşturan esnaf ve KOBİ’ler, paket ile sermaye ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve düşük maliyetli desteklerle finanse edebilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan canlı yayında aktaracak.
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