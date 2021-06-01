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Başvurun 200.000 TL'nizi kullanın! Nefes kredisi başvuruları başlıyor! Sistem nasıl işleyecek? İşte madde madde detaylar
Nefes Kredi Paketi'ne başvurular başladı. Ekonominin bel kemiğini oluşturan esnaf ve KOBİ’ler, paket ile sermaye ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve düşük maliyetli desteklerle finanse edebilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan canlı yayında aktaracak.