19 Şubat 2022, Cumartesi
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Başvurular başlıyor! Kadın işçi alana ayda 320 euro
7 ilde 4 bin kadın girişimciye, işe alacağı kadın personel için ayda 320 euroya kadar destek verilecek. Çalışma Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, "Projeye başvurular 21 Şubat'tan itibaren e-Devlet üzerinden alınacak, istenen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek" dedi.