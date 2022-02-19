Başvurular başlıyor! Kadın işçi alana ayda 320 euro

7 ilde 4 bin kadın girişimciye, işe alacağı kadın personel için ayda 320 euroya kadar destek verilecek. Çalışma Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, "Projeye başvurular 21 Şubat'tan itibaren e-Devlet üzerinden alınacak, istenen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek" dedi.