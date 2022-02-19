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Başvurular başlıyor! Kadın işçi alana ayda 320 euro

AA
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Giriş: 19.02.2022 11:25
7 ilde 4 bin kadın girişimciye, işe alacağı kadın personel için ayda 320 euroya kadar destek verilecek. Çalışma Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, "Projeye başvurular 21 Şubat'tan itibaren e-Devlet üzerinden alınacak, istenen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek" dedi.
Başvurular başlıyor! Kadın işçi alana ayda 320 euro
Başvurular başlıyor! Kadın işçi alana ayda 320 euro
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