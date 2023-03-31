31 Mart 2023, Cuma
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Başvuru yapacak EYT’liler dikkat! Nisan maaşı için son gün
Türkiye'de milyonlarca çalışanı etkileyen EYT'lilere yönelik karar alınması sonrası 3 Mart'ta başlayan başvuru süreci bugün sona eriyor. Nisan'da ilk maaşını almak isteyenlerin başvuru yapması şart. EYT'lilere ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik için başvuru yapanların sayısı 1.5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri tamamlandı. SGK önünden son durumu A Haber ekiplerinden Mehmet Karataş anlatırken Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de EYT’liler için önemli değerlendirmelerde bulundu.