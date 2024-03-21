21 Mart 2024, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de duyurdu! Emeklilere promosyon müjdesi
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Kayseri'de devam ederken, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, emeklilere verilecek banka promosyonu ile ilgili "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." dedi.