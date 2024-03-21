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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de duyurdu! Emeklilere promosyon müjdesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 14:42
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Kayseri'de devam ederken, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, emeklilere verilecek banka promosyonu ile ilgili "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." dedi.
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Emeklilere promosyon müjdesi
Emeklilere promosyon müjdesi
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