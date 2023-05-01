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Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi yeni müjdeleri verecek?

A Haber
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Giriş: 01.05.2023 09:18
Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Kamu işçisine toplu sözleşme artışı, memurlara seyyanen ek ödeme, emeklilere refah payı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi yeni müjdeleri verecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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