Başkan Erdoğan’ın çağrısına kulak veren Elazığlı iş adamı kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı

Almanya'da uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştıktan sonra memleketine dönüp kaz çiftliği kuran Elazığlı Edip Yıldırım, devlet desteğiyle kaz yavrusu üretimini 4 senede 100 kat artırdı. Yıllık kaz yavrusu üretimini 1500'den 150 bine çıkaran çiftlik sahibi Edip Yıldırım, "Bundan sonraki hedefimiz 500 bin rakamına ulaşmak. Özellikle etimizi Arap ülkelerine satacağız. Kovancılar ilçemize ciddi anlamda döviz girdisi, katma değer sağlayacağız, bunda da kararlıyız" ifadelerini kullandı.