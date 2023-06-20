20 Haziran 2023, Salı
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Başkan Erdoğan’dan yeni asgari ücret mesajı: Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından “Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.” mesajını paylaştı.