Başkan Erdoğan'dan temmuzda maaşlara zam mesajı: Enflasyon ve refah payı artışı yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. "Enflasyon her ay düşüyor" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Yüzde 43’e indi, her ay düşmeye de devam edecek." dedi. Temmuz zammı ile ilgili ise "Yeni artışlarla çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacağız. Temmuzda enflasyon ve refah payını telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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