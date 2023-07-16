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Başkan Erdoğan'dan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye 3 günlük ziyaret

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 10:39
Güncelleme:16.07.2023 10:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 gün sürecek Körfez turuna çıkıyor. Başkan Erdoğan Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye gidecek. Erdoğan’a 200’den fazla iş insanı eşlik edecek. Peki gündemde hangi konular var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç anlattı.
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