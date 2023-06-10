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Başkan Erdoğan’dan güven ve istikrar vurgusu! Türkiye Yüzyılı’nda ekonomik kalkınma

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Giriş: 10.06.2023 14:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın yüzyılı olacak" ifadesini kullandı. Bugüne dek sağlanan kazanımların meyvelerinin toplanarak ekonominin şahlanacağı bir devri başlatacaklarına da dikkat çekti. Peki Türkiye Yüzyılı'nda ekonomik hedefler neler? İşte tüm detaylar…
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