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Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadele vurgusu! Tarıma 1,1 milyar liralık hibe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan, "Fiyatları sebepsiz yükseltenlere en küçük acıma duymayacağız" dedi. Detayları Ankara’dan A haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.