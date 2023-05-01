Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde: 7.500 liranın üzerinde emekli maaşı alanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." dedi.

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