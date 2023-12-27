Başkan Erdoğan'dan asgari ücret paylaşımı! "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri sonrası açıklama yaptı. Bakan Işıkhan 2024 yılı asgari ücretinin net olarak 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

"BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49 artış yapılan asgari ücrete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."