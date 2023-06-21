21 Haziran 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28'inci dönemdeki ilk meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. Erdoğan Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Asgari ücret 2002 yılına göre reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış göstermiştir. Asgari ücrette refah payı da dahil ara zammı gerçekleştirdik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik." dedi. Başkan Erdoğan "400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 TL olarak uygulayacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız." şeklinde konuştu.