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Başkan Erdoğan'dan A Haber canlı yayınında enflasyon ve faiz açıklaması: Yüksek faiz yok

A Haber
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Giriş: 05.08.2021 01:44
Güncelleme:05.08.2021 01:44
A Haber'de gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonu büyüma tahmin oranını açıklarken, enflasyon ve faiz ile ilgili gelişmeleri değerlendir. Başkan Erdoğan, "Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve ağustos ayı ile beraber de artık düşük enflasyona inşallah geçeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan canlı yayında şu ifadeleri kullandı: 2021 yılının ilk çeyreğinde güçlü yatırımlar, özel tüketim ve dış talebin desteğiyle büyüme yıllık yüzde 7 seviyesine ulaştı. Böyle bir şeyi de yakaladık. Salgın döneminde imalat sanayimizi ayakta tutmak için verdiğimiz destekler şu anda neticelerini veriyor. Sanayimiz, ihracatta bizi rekorlarla özellikle koşarak daha da büyümeye teşvik ediyor. Beklenenin çok daha üstünde bir büyümeyi yakalayacağımızı görüyoruz.

Türkiye'nin ihracatının 200 milyar doların üzerine çıktığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu senenin ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen ekonomimize net dış talebin katkısı 2019 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana ilk defa pozitif döndü ve bu katkı 1,1 puan olarak gerçekleşti. Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz ve ben şu anda çok açık ve net söylüyorum, yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız, şu anda bu kendini gösteriyor.

Enflasyon noktasında da ağustos ayını geride bıraktığımızda, biz ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz ama bunun oranı ne olur? Şu anda bulunduğumuzun bir defa çok çok altında olur. Bunun sinyalini ben de belli yerlere herhalde vermiş oluyorum. Çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir ama düşük faiz de düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve ağustos ayı ile beraber de artık düşük enflasyona inşallah geçeceğiz."

Başkan Erdoğan’dan A Haber canlı yayınında enflasyon ve faiz açıklaması: Yüksek faiz yok - Video
Başkan Erdoğan'dan A Haber canlı yayınında enflasyon ve faiz açıklaması: Yüksek faiz yok - Video
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