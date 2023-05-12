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Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert sözler: Meral Akşener'i döndüren de Muharrem İnce'yi çektiren de aynı güçtür

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2023 16:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin Meral Akşener'i koalisyona geri döndüren güç tarafından adaylıktan el çektirildiğini söyleyen Erdoğan, "15 Temmuz'da neler yapılmışsa yine aynı şeyler oluyor." dedi.
Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona sert sözler
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