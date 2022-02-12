12 Şubat 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! Temel Gıda ürünlerinde KDV indirimi! Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde kaç oldu? Hangi ürünlerde KDV düştü!
Gıda fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Gıda fiyatlarına büyük indirim geliyor. Ayçiçek yağı, peynir, süt, et, yumurta, fiyatlarını kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programında konuştu. Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşürüldüğünü açıkladı.