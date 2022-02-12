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Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! Temel Gıda ürünlerinde KDV indirimi! Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde kaç oldu? Hangi ürünlerde KDV düştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2022 15:42
Gıda fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Gıda fiyatlarına büyük indirim geliyor. Ayçiçek yağı, peynir, süt, et, yumurta, fiyatlarını kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programında konuştu. Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşürüldüğünü açıkladı.
Temel Gıda ürünlerinde KDV indirimi!
Temel Gıda ürünlerinde KDV indirimi!
Erdoğan imzaladı! KDV yüzde 1’e indirildi
Erdoğan imzaladı! KDV yüzde 1'e indirildi
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