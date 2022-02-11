11 Şubat 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan talimat verdi! Nefes aldıracak 3 adım
Başkan Erdoğan talimat verdi, nefes aldıracak üç adım için harekete geçildi. 10 yıl vadeli, 1 yıl ödemesiz ucuz kredide şartlar neler? Çiftçiye 4 koldan destek geliyor! Maliyetin yüzde 50'sini devlet karşılayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber'de anlattı.